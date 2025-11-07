Emmanuel Macron fortalece alianza con México en visita oficial

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, arribó a la Ciudad de México este jueves 7 de noviembre para sostener una reunión oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la alianza estratégica y la cooperación bilateral entre ambas naciones.

El mandatario francés fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en nombre del gobierno mexicano.

Agenda Ambiental y Patrimonio Histórico en la Mesa

La visita de Macron sigue a su participación en la Conferencia de las Partes (COP) en Brasil, donde anunció una contribución de 500 millones de euros para la conservación de la selva amazónica, enfatizando su compromiso con el desarrollo sostenible.

La Cancillería mexicana indicó que los temas principales a tratar en la reunión presidencial serán:

Medio Ambiente: Reforzar la cooperación en temas de agenda ambiental y desarrollo sostenible.

Comercio Bilateral: Ampliar los lazos económicos y comerciales entre Francia y México.

Patrimonio Histórico: Abordar la preservación y la posible devolución de códices históricos que se encuentran en territorio francés.

Un punto crucial en la agenda es la solicitud de la presidenta Sheinbaum para la devolución del Códice de Azcatitlán y el Códice Borbónico. El Códice de Azcatitlán es un valioso documento pictográfico del centro de México, elaborado tras la Conquista, que narra la historia del pueblo mexica a lo largo de 500 años y actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia.

Con este encuentro, México y Francia buscan renovar sus lazos y proyectar una visión conjunta frente a los retos globales.