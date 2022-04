... Y ahora AMLO arremete contra ambientalistas y juez

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de que se diera a conocer la suspensión provisional de la construcción del tramo cinco del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que no han sido notificados oficialmente y que hay una campaña financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos en contra ferrocarril.

El Juzgado primero del Distrito de Yucatán otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo cinco del Tren Maya, por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental; Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en Yucatán, dictaminó la suspensión como procedente para evitar daños inminentes al medio ambiente de difícil o imposible reparación.

"Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de que se trata, solo lo que ya es del dominio público, que hay con propósitos políticos, no ambientalistas una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos, que están utilizando a pseudoambientalistas".

Señaló que por lo general quien esta de tras de estas demandas, "son gente sin escrúpulos morales, sin convicciones" y reiteró que esos ambientalistas no dijeron nada sobre el daño ambiental que ha causado la explotación de la empresa CALICA.

Pese a las innumerables pruebas que han presentado ecologistas y ambientalistas sobre el daño de cenotes y la deforestación de la selva quintanarroense que deja la construcción del Tren Maya, el asegura que el trazo respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes. tan es así que los campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios, todos dieron su anuencia, pero este es un asunto de tipo político".

El presidente de México, arremetió también contra el juez y pregunto: "¿Dónde andaba? No lo supo, porque no es su obligación, porque él ve solo escritos". Y aseguro que esto debe de ir cambiando.

"Un juez lo que tiene que procurar, es la justicia, para eso está en un distrito para hacer justicia, es como la corte, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la suprema corte del derecho, o de lo chueco".

"Hay que ver de qué se trata; vamos a esperar que es lo que están ahora reclamando y buscar la forma de defenderlos legalmente" puntualizó AMLO.