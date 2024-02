¿De qué se contagió Karely Ruiz en un motel? La vez que lo reveló y no era una ETS

Luego de en redes sociales condenaron que varios usuarios de Internet asumieran que Karely Ruiz padecía algún tipo de Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) tras el video en el que tiene intimidad sin protección con un joven que la tiene tatuada en el brazo, la modelo ha dado respuesta ese tipo de agresivos comentarios.

Ahorita que estoy en tendencia suscríbanse a mi página azul, subiré más videos bien puercos con mil enfermedades, como ustedes aseguran ja, ja, ja", fue el mensaje con el que Karely contestó a ese tipo de comentarios estigmatizantes.

Entre quienes señalaban que no necesariamente por su ocupación, relacionado a tener constantes encuentros íntimos, explicaban que dentro del gremio dedicado a ello era común tener un control muy estricto con su cuidado ante posibles contagios.

Karely Ruiz reveló que se contagió, ¿de qué fue?

Cabe recordar que la única vez que Karely Ruiz reveló que se contagió no fue de una ETS, aunque si ocurrió en un motel.

Fue en febrero de 2024, cuando la influencer regiomontana dijo que por amor a sus fans contaría que se había contagiado en un motel "de pocas estrellas", por lo que pidió tener cuidado con ese tipo de lugares y mejor evitarlos.

¡Para que se cuiden, chicas! Fui a un motel, hace una semana, a un motel de pocas estrellas y se me pegaron (los ácaros) ahí. Qué asco", relata.

Karely Ruiz confesó que en el motel se contagió de ácaros que luego estaban por su piel, provocándole mucha comezón y ardor, por lo que le recetaron usar pomada.

Por que soy sincera, les cuento y me recetaron esta crema. Tengo mucha comezón en todo el cuerpo, se van a estar eliminando, pero mientras me arde. Así que cuídense, NO VAYAN a moteles hediondos, la neta", sentenció Karely.

¿Qué son los ácaros?

Los ácaros son pequeños animales, pertenecientes a la clase de los arácnidos, que pueden encontrarse frecuentemente en casa, principalmente en los colchones y almohadas. Hay varias especies de ácaros y los mayores poseen alrededor de 0,75 mm, por lo que solo es posible visualizarlos al microscopio. La presencia de estos arácnidos en casa es normal, proliferando principalmente en lugares húmedos y tibios, siendo el polvo uno de sus hábitats.

Por este motivo, es importante mantener el ambiente siempre limpio, libre de polvo, cambiar las sábanas periódicamente y exponer al sol las almohadas, cojines y colchones con regularidad para evitar su presencia.

Los ácaros pueden ocasionar síntomas respiratorios asociados, como secreción nasal y estornudos frecuentes, principalmente en aquellas personas que poseen mayor predisposición a ello, siendo importante acudir al alergólogo siempre que se presenten estos síntomas con frecuencia.

Además de los síntomas respiratorios, el ácaro del polvo también puede desencadenar algunos síntomas en la piel como hinchazón, descamación, enrojecimiento, comezón y formación de pequeñas protuberancias, los cuales están asociados a una dermatitis atópica. Los ácaros pueden estar presentes en diferentes ambientes, ya que existen varias especies con necesidades y características específicas, según información de Sanitas.

Se encuentran principalmente en las almohadas, sábanas, tapetes, alfombras, cortinas, mantas, edredones, ropa, muebles y colchones. Esto se debe a que se alimentan de restos celulares, muchas veces derivados de las escamas sueltas de la piel, que se pueden encontrar fácilmente en los colchones, por ejemplo, haciendo que este ambiente sea propicio para la presencia y reproducción de los ácaros.