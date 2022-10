¿A quien apoyaria Miguel Hidalgo? Zelensky pide a la OEA sancionar a Rusia

Durante el día de ayer, el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelensky, se presentó de manera virtual ante la Organización de Estados Americanos, donde pidió que las naciones latinoamericanas condenen y sanciones a Rusia por la guerra.

En su discurso, Zelensky, recordó a los fundadores de los pueblos latinos como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo, para que apoyaran la causa ucraniana.

"¿En qué lado estaría Simón Bolívar en una guerra como esta que Rusia desató contra Ucrania, a quién apoyaría San Martín, a quién apoyaría Miguel Hidalgo?", se preguntó Zelenski al intervenir remotamente en el diálogo de los jefes de delegación con los observadores permanentes, previo al inicio de la asamblea.

"Creo que no apoyarían a alguien que se enfrenta a un país más pequeño como un típico colonizador, a alguien que constantemente miente y que no llama guerra a una guerra", respondió antes de agregar que no respaldarían a quien "lleva a gente a la pobreza a través de los precios y las crisis energéticas, ambas artificiales y que hace la guerra contra los civiles".

Posteriormente, agradeció a aquellos países que han apoyado "fuertemente" a Ucrania, si bien no se refirió a ninguno de ellos de manera directa.