A sacarle ´jugo a las piedras´ para consulta de revocación: Córdova

ARISTEGUI NOTICIAS.- Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, celebró la resolución del Tribunal Electoral que le ordenó a ese órgano continuar con el proceso de la consulta de revocación de mandato, pero advirtió que sacarán ´jugo a las piedras´ para conseguir más de los mil 500 millones de pesos que hasta ahora tienen para el ejercicio que presupuestaron en más de 3 mil 800 millones. Y si no consiguen lo suficiente, este ejercicio se hará, aunque sea con menos casillas, si así lo determinan las firmas que aún están contabilizando.

"Qué bueno que se judicializó este asunto... Si tuviéramos que llegar a un extremo, ojalá no ocurra, de no poder cumplir con los parámetros de la ley, que quede constancia que el INE hizo todo lo que pudo hacer jurídicamente, políticamente y presupuestariamente para cumplir con lo que dice la ley y si no bueno, al imposible nadie está obligado", comentó en la sesión de este jueves que tuvo como punto único el acatamiento de la sentencia del Tribunal.

El INE acordó continuar con el proceso de revocación de mandato, con una bolsa inicial de mil 503 mdp para llevarla a cabo, pero se explorarán "otras vías" para obtener más.

"Si no se tienen los recursos, el INE tendrá que hacer un esfuerzo... lo que nos mandatan es si se puede hacer más (adecuaciones presupuestales)", anotó.

Empero, aclaró, "la sentencia nos dice que todos los esfuerzos que tendrá que hacer el INE no pueden comprometer" las otras tareas del órgano electoral.

"Vamos a hacer todo lo que se pueda, sí, se van a analizar todos los escenarios, sí, vamos a ver cómo logramos abaratar, sí, luego va a decidir el consejo qué sí y qué no, este es un órgano colegiado", expuso.

"¿Lograremos generar suficiencias para tener los 2 mil 300 millones faltantes? No lo sé. Y si no, vamos a ir a Hacienda a pedirlo, nos lo dice la sala, qué bueno, es una gran sentencia de la sala", anotó.

"No vamos a poder dejar de entregar credenciales, no vamos a poder dejar de fiscalizar, no vamos a poder dejar de hacer monitoreo, no vamos a vulnerar ninguno de los derechos laborales que están en la Constitución, cuidado, eh, leamos completamente la sentencia", abundó.

"Si además logramos de ahí sacarle jugo a las piedras, veremos cuánto logramos y si falta la sentencia es clara, iremos a la Secretaría de Hacienda", adelantó.

Aunque ya acudieron a Hacienda, Córdova recordó que en aquel momento la dependencia sólo refirió que no podía entregarle más recursos, pero no motivó ni fundó su oficio.

"Hacienda no va a poder contestarnos lo que ya contestó en otras ocasiones, nos contestó en un oficio, recordémoslo, que el gobierno federal tiene otras prioridades, hazle como puedas, así nos contestaron eh, eso ya no lo podrá hacer Hacienda, nos tendrá que fundar y motivar por qué no nos da recursos", subrayó.

"Y si luego no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga, eh... el INE hizo todo lo que pudo, y si hay menos casillas, habrá menos casillas, de que va a haber revocación de mandato, si lo piden los ciudadanos, así se va a hacer", acotó.

El consejero presidente instruyó al secretario del INE que informe al Tribunal "que ya habíamos hecho ejercicios" de ajuste de presupuesto, con lo cual lograron poco más de mil 500 millones de pesos. Pero lo que se necesita, según los consejeros, son más de 3 mil 800 mdp.

"Vamos a analizar otras vías, claro, y lo haremos pronto porque corre el tiempo. El INE se va a comprometer y va a hacer lo que pueda hacer. Ojalá lo que se pueda hacer sea lo que dice la ley", finalizó.