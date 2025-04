México y Canadá niegan que Honda se mudan a Estados Unidos

Recientemente, el periódico económico japonés, Nikkei, informó que directivos de Honda analizan la posibilidad de mudar la producción de unos de sus autos de Canadá y México a Estados Unidos para poder evitar los aranceles de Trump.

Ante esto, el secretario de economía, Marcelo Ebrard, señaló que los directivos de Honda en México, confirmado que no tienen planes de mudar su producción a Estados Unidos.

"Me preguntan sobre una nota que circula respecto de la empresa automotriz Honda , al respecto les puedo informar que sus directivos en nuestro país nos comparten no hay modificación alguna a sus planes de producción en México. Saludos cordiales" escribió el secretario de Economía.

Por otro lado, Anita Indira Anand, Ministra de Inovacion, ciencia e industria, señaló que directivos de Honda señalaron que no contemplaban salir de Canadá.

"Estamos al tanto de los informes no confirmados sobre futuros cambios en los planes de producción de Honda para Canadá. Mantengo una estrecha comunicación con la empresa, y Honda ha comunicado que no se han tomado decisiones de producción que afecten a las operaciones canadienses y que no se están considerando en este momento. Me reuniré hoy con el director ejecutivo de Honda Canadá para profundizar en el tema", escribió Anand.

Por el momento aún no hay una declaración oficial de la compañía