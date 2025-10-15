Aumentan a 66 los fallecidos por lluvias torrenciales en México

La cifra de muertos por las intensas lluvias e inundaciones que azotaron varios estados de México, principalmente en la semana del 6 al 9 de octubre de 2025, ha aumentado a 66 personas, según el más reciente informe del gobierno federal.

El incremento representa una alza significativa en el conteo de víctimas fatales, concentradas en el centro y oriente del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que el número de fallecidos por las lluvias torrenciales, que provocaron desbordamientos de ríos y deslaves, se elevó a 66. Además, se reportan 75 personas no localizadas al corte del 15 de octubre de 2025.

Los estados más afectados y con el mayor número de decesos son:

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha confirmado la cifra y se ha trasladado a las zonas más impactadas, como Veracruz y Puebla, para coordinar las acciones de atención y reconstrucción. La mandataria aseguró que se cuenta con recursos suficientes para atender la contingencia, a pesar de la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y que se iniciará un censo de damnificados por parte de la Secretaría de Bienestar para la entrega de apoyos directos.

Las lluvias han causado graves daños en más de un centenar de municipios y miles de viviendas han resultado afectadas. En Veracruz, el desbordamiento del Río Cazones afectó severamente a ciudades como Poza Rica, donde el nivel del agua alcanzó los 4 metros en algunas colonias. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha reportado la afectación de cientos de miles de usuarios, aunque el servicio se ha ido restableciendo paulatinamente.

Las Fuerzas Armadas y equipos de Protección Civil continúan desplegados en las zonas de desastre, realizando labores de búsqueda, rescate y entrega de ayuda humanitaria, que incluye despensas, insumos y apoyo médico para prevenir brotes sanitarios.

