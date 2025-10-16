Claudia Sheinbaum anuncia propuesta para reducir jornada laboral en México

Jornada 40 horas: ¿Qué sigue y debe cumplirse para ser una realidad en México? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el martes que se tiene prevista presentar la iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales en el mes de noviembre.

Esta propuesta, de acuerdo con la Presidenta, será elaborada con consensos de sindicatos, trabajadores y empresarios, ya que dicha reforma busca que no se implique una disminución salarial.

"Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra", señaló.

Detalló que han mantenido interlocuciones con los distintos sectores involucrados, al igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para afinar detalles.

Lo que sí prevén es que la transición sea gradual y asegure que "no sea una por la otra": es decir, que la reducción en horas no se traduzca en menores ingresos.

"Ya se llegó a un acuerdo y en noviembre Marath (Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social de México) estaría presentando la propuesta", declaró Sheinbaum, en referencia al consenso tripartito logrado tras meses de diálogo.