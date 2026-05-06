Accidente en Apodaca: 10 trabajadores resultan lesionados

APODACA, Nuevo León (AP) — Un accidente vial ocurrido este miércoles en el municipio de Apodaca dejó un saldo de al menos 10 trabajadores lesionados tras el choque entre un camión de transporte de personal y un tráiler. El percance se registró sobre la carretera, movilizando a los cuerpos de auxilio de la zona metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de tránsito, la unidad de transporte de personal impactó la parte posterior de una pesada unidad de carga. El impacto provocó que varios de los pasajeros resultaran con golpes diversos, requiriendo atención médica inmediata en el lugar de los hechos.

Respuesta de emergencia

Elementos de Protección Civil de Apodaca y paramédicos de diversas corporaciones acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los afectados. De los 10 heridos reportados, algunos fueron trasladados a hospitales cercanos para una valoración más profunda, aunque de manera preliminar no se reportaron víctimas con lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El accidente generó complicaciones viales de consideración en la zona, debido a que las unidades involucradas obstruyeron parcialmente la circulación mientras se realizaban las maniobras de rescate y el retiro de los vehículos.

Investigaciones en curso

Las autoridades municipales iniciaron los peritajes correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados. Se investiga si el exceso de velocidad o la falta de distancia de seguridad fueron los factores determinantes para que el camión de personal no pudiera frenar a tiempo ante la presencia del tráiler.

Este incidente se suma a la estadística de accidentes de transporte de personal en el estado, un tema que ha generado preocupación constante entre los usuarios y las autoridades viales debido a la frecuencia de estos percances en zonas industriales.