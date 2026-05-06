Simulacro Nacional 2026: así funcionará la alerta sísmica en celulares y quiénes la recibirán

Tras el reciente sismo de magnitud 5.6 registrado el lunes, la población se prepara para el Simulacro Nacional 2026 de este 6 de mayo, donde miles de teléfonos móviles emitirán una alerta sísmica mediante el Sistema de Alertamiento Masivo.

Este mecanismo, basado en tecnología Cell Broadcast, ya había sido probado previamente en el país como parte de los esfuerzos para mejorar la prevención y la reacción ante movimientos telúricos. De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el sistema se encontraba en fase de pruebas y mantenimiento al momento del sismo reciente, pero ya está nuevamente operativo.

Las autoridades señalaron que no es necesario instalar aplicaciones, contar con saldo o tener conexión a internet para recibir la alerta. Basta con que el dispositivo esté conectado a la red telefónica y tenga activadas las notificaciones de emergencia.

Para habilitar esta función, los usuarios de Android deben ingresar a "Ajustes", luego a "Notificaciones" y activar las "Alertas de emergencia inalámbricas". En el caso de iPhone, se debe acceder a "Configuración", después a "Notificaciones" y encender las "Alertas gubernamentales".

Sin embargo, existen factores que pueden impedir la recepción del aviso. Entre ellos destacan que el celular esté apagado, sin señal de red, con las alertas desactivadas o que el usuario se encuentre fuera de la zona donde se activará el sistema.

Escenario del simulacro nacional 2026

Para este simulacro, las autoridades plantearon un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2, basado en la llamada Brecha Sísmica de Guerrero, una región donde no se ha registrado un movimiento de gran magnitud desde 1911. El supuesto epicentro se ubicará a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, con una profundidad estimada de 18 kilómetros.

Ajustes locales en el simulacro

La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que cada entidad del país podrá ajustar su propio escenario de acuerdo con los riesgos locales, mientras que las zonas sin exposición sísmica podrán adaptar el ejercicio a sus necesidades.