Claudia Sheinbaum critica a Grupo Elektra por prácticas de cobro de deudas

La relación entre el gobierno federal y una de las empresas más grandes del país volvió a encenderse. Esta vez, el conflicto no gira solo en torno a impuestos o tribunales, sino a algo más cercano a la gente: los clientes endeudados.

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó críticas directas contra prácticas atribuidas a Grupo Elektra, luego de que se diera a conocer que la compañía habría recurrido a mensajes y advertencias dirigidas a personas con deudas.

Un mensaje que encendió la polémica

Todo comenzó cuando salieron a la luz comunicaciones que, según el debate público, podían interpretarse como intimidatorias hacia clientes morosos.

Ante esto, Sheinbaum fue clara: las empresas deben cobrar, sí, pero dentro del marco legal y sin recurrir a amenazas. La presidenta subrayó que el respeto a los derechos de los consumidores no es opcional, sino una obligación.

Aunque no se trató de una sanción directa, su posicionamiento puso el tema en la agenda nacional: ¿Hasta dónde pueden llegar las empresas para recuperar deudas?

El trasfondo: una disputa más grande

Este episodio no ocurre en el vacío. Forma parte de una relación tensa entre el gobierno y el grupo empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego.

Durante meses, el conflicto ha girado en torno a adeudos fiscales millonarios y litigios prolongados. La postura de Sheinbaum ha sido constante: las obligaciones fiscales "no se negocian, se cumplen".

Además, ha insistido en que el Estado de derecho debe aplicarse a todos por igual, sin importar el tamaño o poder de una empresa.

Entre clientes y tribunales

Lo interesante es cómo este nuevo episodio conecta dos mundos: Por un lado, los grandes litigios fiscales que involucran miles de millones de pesos. Por otro, la vida cotidiana de los clientes, muchos de ellos de sectores populares, que recurren a créditos para comprar electrodomésticos o financiar gastos.

La crítica presidencial sugiere que ambas dimensiones están relacionadas: si una empresa enfrenta cuestionamientos legales, también debe cuidar cómo trata a sus usuarios.

¿Qué está en juego?

Más allá del choque político, el caso abre preguntas importantes: ¿Debería regularse más el cobro de deudas en México? ¿Dónde está la línea entre insistencia legítima y presión indebida? ¿Qué papel debe jugar el gobierno frente a empresas privadas en estos casos?

Lo cierto es que el tema no parece cerrarse pronto. Con litigios aún en curso y un discurso cada vez más firme desde Palacio Nacional, la relación entre el gobierno y Grupo Elektra sigue siendo uno de los frentes más visibles entre poder político y poder empresarial en México.