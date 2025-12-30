General Motors lidera crecimiento de acciones en 2025

Las acciones de General Motors (GM) subieron en casi un 55 por ciento en 2025, ocupando el primer lugar del Top 5 en las valoraciones de empresas automotrices, superando a Tesla, Ford, Toyota y Mercedes Benz.

Con un precio de 82.77 dólares por acción en la Bolsa de Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés), GM se posiciona como la automotriz con mayor crecimiento en sus acciones pues, a comienzos de año, la acción se cotizaba por 50.97 dólares por acción.

¿Cómo se comparan las acciones de Ford y Tesla en 2025?

En segundo lugar se encontró Ford con un crecimiento anual de 36.57 por ciento en 2025, llegando a cotizar sus acciones a 13.28 dólares por acción en la NYSE (a comienzos de enero de este año, el valor de cada acción era de 10.18 dólares).

El tercer lugar en crecimiento de valor de las acciones en el mercado automotriz lo ocupó Tesla, que registró un cambio porcentual anual de sus acciones de 10.81 por ciento, pasando de 426.50 a 462.37 dólares por acción en la bolsa de valores de la Asociación Nacional de Corredores de Valores Cotización Automatizada (NASDAQ por sus siglas en inglés).

La automotriz japonesa Toyota cotizó un crecimiento del valor de sus acciones al 10.26 por ciento en la NYSE, pasando de 180.78 a 215.87 dólares por acción. La alemana Mercedes-Benz tuvo un crecimiento anual en el valor de sus acciones del 11.65 por ciento, con un valor a principios de año de 55.09 hasta 60.07 dólares por acción el 30 de diciembre.

Detalles de las ganancias del Top 5 en su 3T de 2025

Las ganancias de GM para el tercer trimestre de 2025 reportaron un decrecimiento del 0.3 por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra de 48 mil 591 millones de dólares. La "utilidad neta atribuible a los accionistas" también decreció 56.6 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2024.

Ford consolidó una ganancia de 47 mil 185 millones de dólares para el tercer trimestre de 2025, registrando un crecimiento de 9.5 por ciento. La "utilidad neta atribuible a Ford Motor Company" aumentó 174 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ganancias de Tesla en el periodo observado de 2025 aumentaron un 12 por ciento, al alcanzar la cifra de 28 mil 095 millones de dólares. La utilidad neta para accionistas de la automotriz cofundada por Elon Musk decreció 37 por ciento con respecto al periodo analizado de 2024.

Toyota registró ganancias totales por la cifra de 22.32 millones de yenes, con un aumento de 4.9 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2024. En el mismo periodo observado, la "utilidad neta atribuible a Toyota Motor Corporation" decreció 7 por ciento.

Las ganancias de Mercedes-Benz para el tercer trimestre de 2025 reportaron un decrecimiento del 7.0 por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra de 32 mil 147 millones de euros. Las "ganancias por acción" decrecieron 33 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2024.