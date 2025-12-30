Claudia Sheinbaum destaca aumento en trasplantes de riñón

Gobierno de Sheinbaum asegura que hay un incremento en número de trasplantes de órganos

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el Secretario de Salud, David Kershenobich, ha sostenido un incremento del número de trasplantes de órganos en México, acompañado de los porcentajes de supervivencia de pacientes y de donadores vivos.

Por lo que la mayoría de los trasplantes de riñón, hígado y corazón se llevan a cabo en hospitales públicos, representando el 76.7 % de esos procedimientos médicos.

Afirmó que se ha trabajado intensamente en lo que tiene que ver con trasplantes de órganos, detallando que cada caso requiere de tratamientos de inmunosupresión por muchos años, los cuales no les ha faltado a los pacientes.

Durante 2025 se han llevado a cabo 2,783 trasplantes de riñón en el país, de los cuales cerca de tres cuartas partes se realizaron en hospitales públicos.

En el acumulado de los últimos cinco años, la cifra asciende a 14,347 procedimientos, con predominio de donaciones en vida —10,104 casos— frente a 4,243 provenientes de donantes fallecidos. Al respecto, se destacó que, con el tratamiento y seguimiento adecuados, quienes donan un riñón pueden retomar plenamente su vida cotidiana.

En cuanto a otros órganos, en el último año se efectuaron 245 trasplantes de hígado y 46 de corazón, casi en su totalidad dentro del sistema público de salud. La tasa de supervivencia a cuatro años alcanza 62.9 %, con 186 procedimientos realizados en ese lapso. A ello se suman 10 trasplantes de pulmón concretados en lo que va de 2025.

Más allá de los números, se recalcó que el indicador central es la calidad y expectativa de vida de los pacientes y, en el caso de donantes vivos, su bienestar posterior. Kershenobich recordó que una sola persona donante puede beneficiar hasta a ocho pacientes distintos.

Por otro lado, Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, subrayó que en los últimos cinco años se han formado alrededor de 45,000 médicos especialistas adicionales, un crecimiento que no habría sido posible de haberse mantenido la tendencia previa.

Recordó que en 2011 el país graduaba anualmente a menos de 6,000 especialistas y que, ante el déficit acumulado durante décadas, a partir de 2021 se duplicó el ingreso de médicos al sistema público para su formación.

Detalló que las plazas de especialización crecieron de manera significativa: en la Secretaría de Salud aumentaron 102 %, con 2,816 lugares adicionales; en el IMSS el incremento fue de 69 %, con 4,982 plazas más; en el Issste el crecimiento alcanzó 363 %, con 1,533 nuevas plazas, y en los institutos de salud de Pemex se elevó 162 %, con 198 espacios adicionales. Señaló que esta inversión responde a una estrategia de largo plazo.

Finalmente, indicó que en el último año concluyó la segunda etapa del proceso 2026 para el ingreso a residencias médicas.

Explicó que el mecanismo de selección fue ajustado para eliminar prácticas discrecionales en la asignación de sedes hospitalarias, privilegiando el desempeño académico de los aspirantes y garantizando un proceso sin favoritismos.