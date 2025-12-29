Choque de vagón de Ferromex en Nogales provoca preocupación

Un vagón de Ferromex se desacopló de la locomotora y causó preocupación en Nogales, Sonora.

El vagón de un tren de Ferromex chocó contra el muro fronterizo en Nogales, Sonora, a la altura de la Garita Dennis DeConcici. El saldo del accidente es blanco a pesar de que generó alarma a automovilistas y vecinos en las primeras horas de este lunes 29 de diciembre.

Este vagón se desacopló de la locomotora, por lo que generó preocupación por lo que pudiera pasar con migrantes y personas que normalmente caminan por las vías.

El vagón suelto de Ferromex

El vagón de Ferromex recorrió varios kilómetros de la vía férrea pero se desconoce desde dónde salió. Autoridades en Sonora y Ferromex, propietaria del vagón, no han aportado más información al respecto.