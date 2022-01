Acepta AMLO aumento de casos COVID; descarta afecta economía

CIUDAD DE MÉXICO. – "Están creciendo mucho los contagios" de COVID-19, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la Mañera de este lunes, sin embargo, AMLO descartó que la ola de los nuevos positivos afecte a economía como la variante Delta.

Luego de varios días de ausencia tras resultar positivo al COVID-19, AMLO, encabezó este lunes su conferencia Mañanera en la que reconoció que los contagios de coronavirus están creciendo mucho, sin embargo, destacó que no ocurre lo mismo con las muertes.

AMLO hizo un llamado a la población a vacunarse y a aplicarse la dosis de refuerzo para prevenir hospitalizaciones. "Están creciendo muchos los contagios en el país, no así las hospitalizaciones, y lo más importante, no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante. Lo que ayuda mucho es la vacuna y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, con es vamos a lo seguro",

Asimismo, contrario a lo que ocurrió con la variante Delta, la economía nacional no se verá afectada ante el aumento de casos de COVID-19 por ómicron, sostuvo AMLO.

Explicó que la pérdida de empleos se debe a las prácticas de empresas que buscan no pagar prestaciones, sin embargo, es una situación transitoria. "Aun con esta nueva ola de contagios no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos negocios, pero es transitorio, no va a durar, no veo que se presente la misma situación de la variante Delta, que sí hubo muchos despidos, no van suceder eso", aseguró AMLO.