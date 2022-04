Acepta AMLO que es su sobrina la diputada morenista acusada de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO. – Aunque no ha terminado de salir del escándalo de su hijo por la ocupación de una millonaria casa en Houston, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, de nuevo tiene que salir a dar "la cara" por otro familiar, se trata de su sobrina Úrsula Salazar Mojica, de quien se difundió un audio pidiendo "moche" a un proveedor del Congreso de Tamaulipas.

En su conferencia de prensa Mañanera, realizada en Palacio Nacional, AMLO fue cuestionado sobre su punto de vista con respecto a los actos de corrupción que presuntamente cometió la diputada morenista Úrsula Salazar Mojica.

Señaló que Úrsula Salazar, es familiar de él, "una sobrina, porque es hija de una prima hermana, ósea la abuela de esta diputada que se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela. La abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas, ósea la mamá de ella es mi prima hermana", reconoció AMLO.

En ese contexto, López Obrador dijo que sí se la encontraba en la calle no la reconocería y pese a que es su sobrina, aseguró "no tengo relación en nada".

Y aunque dijo que no la reconocería y negó tener una relación con la diputada coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas, aceptó la posibilidad de que pudieran circular fotos con ella, por las giras que el realizó en Tamaulipas.

Aunque en un principio, aseguraba que no se permitirán actos de corrupción: "cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen, no amiguismo, no nepotismo, no corrupción, ni impunidad. Sea quien sea", más tarde defendió a su sobrina.

"No se le puede juzgar sumariamente" y citó que el caso de su sobrina es "poco como lo de José Ramón, lo de Loret y de estos mafiosos, que están queriendo engañar y confundir"

Cabe señalar que el viernes de la semana pasada, la cuenta Anonymous Tamaulipas, difundió el audio de una llamada donde Salazar Mojica habría hablado con un hombre, a quien le exige aumentar el monto de una factura y regresarle en efectivo el incremento.