Detienen a hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico

Un hombre identificado como Uriel "N" fue detenido la noche de este martes tras haber acosado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras ella caminaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México. En un video difundido en redes sociales se observa cómo el sujeto se acerca por detrás, la abraza, la besa y continúa tocándola sin su consentimiento, hasta que la mandataria logra apartarlo.

El incidente, ocurrido durante la tarde, generó una ola de reacciones y críticas hacia el dispositivo de seguridad que resguarda a la Presidenta, pues el agresor logró acercarse a ella sin obstáculos. La detención se llevó a cabo alrededor de las nueve de la noche, unas cinco horas después del hecho, en la misma zona del centro capitalino.

De acuerdo con el Registro Federal de Detenciones, Uriel "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, ubicada en la colonia Doctores. Las autoridades informaron que se buscará imputarle los delitos de acoso y abuso sexual.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su respaldo a la Presidenta y condenó la agresión. En un comunicado, manifestó su solidaridad con Sheinbaum, retomando la frase "No llego sola, llegamos todas", y subrayó la violencia y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos. "Presidenta, no estás sola", afirmó.