Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, designada alcaldesa de Uruapan

Viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, será la próxima alcaldesa de Uruapan, confirma Sheinbaum

Durante la conferencia matutina del 5 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Grecia Quiroz, viuda del exalcalde Carlos Manzo, será la nueva presidenta municipal de Uruapan, Michoacán. El anuncio se da tras el asesinato de Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

Sheinbaum explicó que sostuvo una reunión con Quiroz, su hermano y miembros de su equipo cercano, acompañada por el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas. 'Evidentemente, ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación', expresó la mandataria. Añadió que Grecia Quiroz tomará posesión en el Congreso del Estado y que su gobierno federal mantendrá comunicación constante con el municipio de Uruapan dentro del marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca atender las causas de la violencia en la región.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una iniciativa impulsada por la Presidencia de la República y el Gobierno de Michoacán para coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.

De acuerdo con Sheinbaum, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asistió a la reunión del Gabinete de Seguridad, donde se discutieron las estrategias estatales y se delinearon los primeros pasos del plan.

El 4 de noviembre, el gabinete presidencial sostuvo una sesión de trabajo para distribuir tareas y establecer una consulta con distintos sectores sociales. 'Esperamos tener un primer borrador este viernes y presentarlo a más tardar la próxima semana', explicó la mandataria.