Claudia Sheinbaum respalda a Grecia Quiróz García como alcaldesa de Uruapan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó públicamente el respaldo de su administración a Grecia Quiróz García, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, para asumir el cargo de alcaldesa de Uruapan, Michoacán. El anuncio se produce en medio de una intensa presión social por el crimen y la urgencia de garantizar la gobernabilidad en uno de los municipios más afectados por la violencia en el país.

La confirmación de Sheinbaum se dio a conocer luego de que Quiróz sostuviera una reunión en Palacio Nacional con la mandataria, a quien exigió justicia por la ejecución de su esposo el pasado sábado. El relevo no solo busca ofrecer continuidad al proyecto político de Manzo, sino también responder al clamor social con una figura que cuenta con la legitimidad del movimiento independiente de su cónyuge.

Un perfil con experiencia política local

Grecia Quiróz, quien se desempeñaba como una pieza activa dentro del proyecto político de su esposo, Carlos Manzo, no es una figura ajena a la política local. Antes del atentado, Quiróz ya había buscado una diputación local por el distrito 20 y conocía de cerca la operación territorial y la estructura del "Movimiento del Sombrero", la organización independiente que llevó a Manzo al poder.

Tras el homicidio, el Movimiento del Sombrero propuso a Quiróz para asumir las riendas de la administración municipal. Este nombramiento es crucial para evitar un vacío de poder y para la atención inmediata de los asuntos administrativos en Uruapan, un punto focal en el conflicto territorial del crimen organizado.

Relevo en el marco del Plan Michoacán

El apoyo a Grecia Quiróz alcaldesa Uruapan se enmarca en la estrategia de seguridad presentada por el Gobierno Federal, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este plan, anunciado por Sheinbaum, prioriza la reconstrucción de la paz a través de la justicia, el desarrollo social y el reforzamiento de las fuerzas federales, buscando confrontar la violencia sin limitarse a una retórica de "mano dura".

El Congreso de Michoacán, con mayoría oficialista, ha iniciado el proceso legislativo para formalizar el nombramiento de Quiroz, con la convocatoria a una sesión extraordinaria programada para este miércoles. No se avizoran impedimentos para que la viuda de Carlos Manzo rinda protesta y asuma el cargo, en lo que se interpreta como un acto de convicción política y una señal de resistencia del Estado ante la injerencia criminal.

La llegada de Quiróz a la presidencia municipal representa la continuidad de un liderazgo que se había comprometido a gobernar sin pactar con grupos delictivos. Su gestión enfrentará el desafío monumental de restaurar la paz en un municipio fracturado y con la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —grupo presuntamente vinculado al asesinato de Manzo— aún latente.