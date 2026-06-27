Acusan de violencia doméstica a exdirector de Pemex tras difusión de videos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), fue acusado públicamente de violencia doméstica luego de que se difundieran videos capturados por cámaras de seguridad en los que se le observa agredir físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez.

La denuncia cobró relevancia nacional tras la publicación de un material audiovisual de poco más de cinco minutos en redes sociales y plataformas de video. En las grabaciones, presuntamente registradas el 15 de marzo de 2026 en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, se muestra al exfuncionario jalonear, someter, tirar del cabello y empujar a su pareja, todo esto en presencia de un menor de edad que se encontraba en el lugar.

Denuncia al 9933989844... ???? ¡VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA: EXHIBEN AL EX DIRECTOR DE PEMEX GOLPEANDO A SU ESPOSA; ACTUAL TITULAR DEL INEEL! Filtran videos donde presuntamente el ex director general (DG) de @Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien presentó su renuncia el pasado 14... pic.twitter.com/zmLCj7t2gU — LinoZentella (@linozentella_) June 26, 2026

María Felicia Jiménez acompañó las grabaciones con un mensaje público en el que hizo un llamado de auxilio directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla", advirtió la víctima, quien explicó que anteriormente temía romper el silencio debido a las repercusiones económicas, la pérdida de la custodia de sus hijos menores y la posición de poder e influencia de su esposo dentro del gobierno federal.

La denuncia se hizo pública tras la difusión de un video que muestra la agresión.

Ante la difusión del caso, la presidenta Claudia Sheinbaum fue abordada por medios de comunicación durante una entrevista a pie de calle. Al ser cuestionada sobre la situación, la mandataria nacional aseguró que se le brindará el apoyo institucional pertinente. "Se le va a proporcionar toda la ayuda", afirmó la presidenta, instando además a la afectada a realizar los procedimientos legales formalmente ante las instancias ministeriales correspondientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a brindar apoyo institucional a la víctima.

Asimismo, la Secretaría de las Mujeres emitió un pronunciamiento para condenar enérgicamente cualquier acto de violencia de género. La dependencia informó que ya estableció contacto con Jiménez para brindarle orientación psicológica, acompañamiento jurídico y gestionar las medidas de protección necesarias ante la fiscalía especializada. Por su parte, el exdirector de Pemex, quien recientemente concluyó una gestión de dieciocho meses al frente de la petrolera y pretendía asumir la titularidad del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), manifestó a través de redes sociales su disposición para colaborar con las autoridades correspondientes.