Amplían plazo para el registro obligatorio de líneas celulares con la CURP

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció la ampliación del periodo para que los usuarios de telefonía móvil vinculen sus líneas, tanto de prepago como de pospago, a la Clave Única de Registro de la Población (CURP). El nuevo plazo concluirá el 31 de diciembre y se aplicará de manera escalonada conforme al último dígito del número telefónico.

Aunque el organismo no calificó la medida como una prórroga, dio a conocer un calendario con fechas específicas para realizar el trámite. Las líneas terminadas en 0 deberán registrarse antes del 15 de agosto, mientras que las que finalizan en 1 tendrán como límite el 31 de agosto.

Para los números que concluyen en 2 y 3, las fechas establecidas son el 15 y 30 de septiembre, respectivamente. En tanto, las terminaciones 4 y 5 deberán completar el proceso antes del 15 y 31 de octubre.

Las líneas cuyo último dígito sea 6 tendrán hasta el 15 de noviembre, mientras que las terminadas en 7 podrán hacerlo hasta el 30 de noviembre. Finalmente, los números que concluyan en 8 y 9 deberán quedar vinculados antes del 15 y 31 de diciembre, respectivamente.

La CRT informó que, una vez vencido el plazo correspondiente para cada grupo, las compañías telefónicas suspenderán el servicio en un periodo de hasta 72 horas para aquellas líneas que no hayan sido registradas. Si posteriormente el usuario realiza la vinculación, se restablecerán las llamadas, los mensajes SMS y los datos móviles.

El organismo aclaró que el trámite no es realizado por el gobierno, sino directamente por las empresas de telefonía, las cuales únicamente asocian el nombre y la CURP del usuario con el número celular, eliminando cualquier otro dato o imagen utilizada durante el proceso.

Según explicó la comisión, el objetivo del registro es facilitar que las autoridades competentes puedan solicitar información a las compañías telefónicas cuando una línea esté relacionada con la investigación de un delito, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

A seis días de que concluyera el plazo originalmente previsto para usuarios de Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes —empresa que da servicio a Bait y otros operadores móviles virtuales—, aún faltaban alrededor de 81 millones de líneas por vincular, de un total de 144 millones existentes en el país.

La CRT precisó que hasta el momento se han registrado 63 millones de líneas, de las cuales 40.2 millones corresponden a prepago y 22.8 millones a pospago. En este último caso, recordó que algunos contratos no tienen asociada la CURP, por lo que los usuarios deben verificar su situación y, de ser necesario, completar el registro mediante los portales de internet o en las sucursales de su operador.

Por otra parte, Banamex señaló en un análisis que el esquema presenta problemas de diseño e incentivos. La institución consideró que muchos usuarios podrían optar por no registrarse debido a que perciben mayores riesgos al compartir su información personal que los beneficios esperados.

Asimismo, indicó que la desconfianza en las instituciones y las preocupaciones sobre la protección de datos personales podrían desincentivar el cumplimiento del registro, incluso ante la posibilidad de sanciones. También advirtió que una eventual suspensión del servicio tendría un mayor impacto en los usuarios de prepago y en los hogares con menores ingresos, al tiempo que señaló que existen preocupaciones relacionadas con posibles filtraciones, robo de identidad o uso indebido de la información personal.