Víctor Rodríguez Padilla no asumirá el cargo en INEEL tras denuncias de violencia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Secretaría de Energía (Sener) de México informó que no formalizará la incorporación de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), como titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), luego de difundirse videos y denuncias de violencia doméstica contra su pareja, María Felicia Jiménez.

A través de una tarjeta informativa, la Sener detalló que el exfuncionario tenía previsto integrarse al INEEL tras su salida de Pemex el mes pasado. No obstante, la dependencia aclaró que dicha incorporación jurídica nunca se concretó de manera oficial.

"En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa ningún cargo como servidor público y tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla", apuntó el documento emitido por las autoridades energéticas de la nación.

Acciones de la autoridad

La aclaración oficial surge a pesar de que, según un comunicado, el pasado 1 de julio el INEEL había encabezado una ceremonia formal en la que Rodríguez Padilla asumió de forma inicial su cargo como director general del organismo, acompañado por el grupo directivo y miembros de la comunidad académica.

La postura gubernamental se dio a conocer inmediatamente después de la difusión en medios de comunicación de una serie de videos capturados por una cámara de vigilancia. En las grabaciones se observa al exfuncionario agredir físicamente a su pareja, María Felicia Jiménez. De acuerdo con los reportes, el material audiovisual fue registrado presuntamente el 15 de marzo de 2026, fecha en la que Rodríguez Padilla aún ejercía como titular de la petrolera estatal.

Reacciones y denuncias

Rodríguez Padilla se desempeñó como director general de Pemex durante dieciocho meses dentro de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Permaneció en el puesto hasta mayo de 2026, cuando fue sustituido por Juan Carlos Carpio Fragoso en un contexto de reestructuración financiera por los altos niveles de deuda de la institución pública.

Por su parte, María Felicia Jiménez difundió un mensaje público en el que denunció formalmente la violencia ejercida por el exdirector de Pemex y solicitó auxilio directo a la presidenta Sheinbaum para que se implementen de inmediato medidas de protección efectivas para salvaguardar su integridad y la de sus hijos.

En una entrevista a pie de calle efectuada este viernes, la mandataria Claudia Sheinbaum confirmó ante los medios nacionales que se atenderá el caso. "Se le va a proporcionar toda la ayuda", aseguró la presidenta, y añadió que "si ella quiere presentar una denuncia, pues que presente una denuncia" ante las instancias correspondientes.