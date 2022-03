Alcalde de Hidalgo entregó a su hermano acusado de pederastia

El alcalde de Zimapán, Alan Riviera Villanueva, entrego a su hermano a las autoridades pues el hombre es tachado de abusar sexualmente a una menor de edad

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo señalaron que el acusado de pederastia, Mauro Edgar "N" ya se encuentra capturado por los mismos.

"Los actos de mi hermano no son los míos, no solaparé ningún acto de violencia, nada puede estar encima de la ley. Edgar Rivera está en las manos de la autoridad competente. Seré respetuoso del proceso que enfrente, y siempre estaré para coadyuvar con las instituciones, así como me comprometí al asumir esta responsabilidad que el pueblo me confirió. Siempre velaré por la paz y seguridad de mis ciudadanos" señalo el alcalde.

Así mismo el mandatario del municipio señalo que no cuestionara los señalamientos de la menor en contra de su familiar además aseguro que tiene el apoyo de su administración.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de Marzo, la joven de 14 años ingreso a un despacho junto al abusador, pues este le ofreció trabajo, donde el sujeto intento abusar de ella, sin embargo, la adolescente logro escapar.