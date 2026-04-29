Claudia Sheinbaum establece precio del diésel en 27 pesos: acuerdo con gasolineros

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este martes un acuerdo con los principales distribuidores de combustibles del país para fijar el precio del diésel en 27 pesos por litro, una medida que busca frenar el impacto de la inflación en el sector transporte y la producción de alimentos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el nuevo costo comenzará a aplicarse de manera generalizada en todas las estaciones de servicio a partir de la próxima semana. Este ajuste representa una disminución significativa frente a los precios actuales, que en algunas regiones del país superan los 30 pesos por litro.

Acuerdo con el sector gasolinero

La implementación de este precio máximo fue resultado de una serie de reuniones entre el Gobierno Federal, Petróleos Mexicanos (Pemex) y las asociaciones de gasolineros. Sheinbaum destacó que el objetivo es garantizar la estabilidad en los costos de logística y distribución de mercancías básicas.

"Hemos llegado a un consenso para que el diésel no exceda los 27 pesos", señaló la presidenta. "Es un esfuerzo conjunto para apoyar la economía de las familias mexicanas y evitar aumentos injustificados en el precio de la canasta básica".

Mecanismos de vigilancia

Para asegurar el cumplimiento de este pacto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificará sus operativos de vigilancia en las estaciones de servicio. Sheinbaum advirtió que habrá sanciones para aquellos establecimientos que no respeten el tope acordado o que intenten especular con el suministro del combustible.

Por su parte, los representantes del sector gasolinero indicaron que el ajuste es posible gracias a una combinación de estímulos fiscales aplicados a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y una mejora en los márgenes de eficiencia operativa de Pemex. La medida ha sido recibida positivamente por organismos de transporte de carga, quienes habían señalado el alto costo del combustible como su principal desafío operativo en lo que va del año.