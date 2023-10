Alcaldesa de Chilpancingo celebra evento masivo pese a tragedia en Acapulco

Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, festejó con bombo y platillo su segundo informe de gobierno esto a pesar de que Acapulco, que está a unos 100 kilómetros al sur, aún sufre los estragos que dejó el huracán Otis.

En su informe de gobierno, la alcaldesa reconoció al presidente de la república, así como a la gobernadora del estado, todos del mismo partido. Además en este informe, la alcaldesa se desistió a cancelar el evento informando que era más importante.

"Muchos preguntarán ¿por qué la presidenta municipal no suspendió el informe?, ¿acaso no le importa lo que está sucediendo?, al contrario, me importa mucho, me duele mucho lo que pasa a mi Guerrero y a esta capital, pero asumí que es más importante este momento para convocarlos por Guerrero", declaró.

Norma Otilia insistió en que convocó a los ciudadanos para pedirles apoyo ante la destrucción del huracán: "Mi informe no es una celebración, es mi obligación de rendir cuentas", añadió y convocó a un minuto de silencio por las muertes ante el ciclón.

En medio de la crisis por el paso del huracán #Otis, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, celebró su segundo informe de gobierno con todo y fuegos artificiales: pic.twitter.com/2yPTwsgeVR — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 27, 2023

Este informe de gobierno se celebró con fuegos artificiales, lo que causó la indignación de los ciudadanos, quienes afirmaron que celebrar en un momento así cuando Acapulco es una zona de desastre y muchos locales tienen familiares viviendo o trabajando en este puerto.

Norma Otilia Hernández es señalada de mantener conexiones con Los Ardillos, célula criminal que opera en Guerrero, esto después de que se filtró un audio donde está habla con el líder de estos criminales.