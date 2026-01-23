CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En una sesión marcada por el debate sobre la transición en la justicia mexicana, el Senado de la República ratificó este jueves a Alejandro Gertz Manero como el nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El nombramiento, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, marca el fin de una era en la Fiscalía General de la República (FGR) y el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral con Londres.

Gertz Manero, quien se desempeñó como el primer Fiscal General autónomo del país, asumirá su cargo en un momento clave para la renegociación del tratado de libre comercio entre ambas naciones tras el Brexit.

Un nombramiento estratégico y polémico

La designación de Gertz Manero no estuvo exenta de críticas por parte de los bloques de oposición, quienes cuestionaron su gestión al frente de la FGR. Sin embargo, la mayoría legislativa defendió su perfil:

Experiencia Jurídica: El nuevo embajador fue presentado como una pieza fundamental para fortalecer la cooperación judicial y los tratados de extradición pendientes con el Reino Unido.

Misión Diplomática: Entre sus tareas prioritarias se encuentran la promoción de la inversión británica en proyectos de infraestructura en el sureste mexicano y el fortalecimiento de los lazos académicos.

El relevo en la Fiscalía General (FGR)

Con la partida de Gertz Manero a Londres, se activa el proceso constitucional para designar a un nuevo titular de la Fiscalía General de la República. La presidenta Sheinbaum deberá enviar una terna al Senado en los próximos días. Entre los nombres que circulan con mayor fuerza para la sucesión se encuentran:

Ernestina Godoy Ramos: Actual Consejera Jurídica de la Presidencia.

Raúl Cervantes: Con experiencia previa en el sistema de procuración de justicia.

Omar García Harfuch: Aunque actualmente ocupa la titularidad de Seguridad, su nombre sigue presente en las quinielas políticas.

Contexto: Un enero de cambios en la administración pública

Este movimiento diplomático ocurre en una semana de alta intensidad política y social en México. Mientras el país se adapta a la prohibición total de vapeadores y el ARMY de BTS presiona por espacios culturales, el Gobierno Federal busca consolidar su presencia internacional.

La llegada de Gertz Manero a la embajada en Londres es vista por analistas como un "retiro dorado" pero también como una jugada para asegurar la lealtad y la continuidad institucional en la recta final de la conformación del equipo de gobierno de la actual administración.