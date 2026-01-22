T-MEC: Claudia Sheinbaum asegura su relevancia para México y Canadá

Ante dichos del primer ministro canadiense sobre posible distanciamiento con EU, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México va a trabajar para evitar la ruptura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal sostuvo que, ante el contexto internacional actual, para México el acuerdo comercial continúa siendo conveniente para los tres países, por lo que las posturas contrarias deben entenderse dentro de la coyuntura global compleja y no como un choque de discursos.

"Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discurso, sino sencillamente distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional", expresó Sheinbaum.

Aseguró que recientemente no ha tenido contacto con el primer ministro canadiense, pero confió en que se dé una conversación en los próximos días.

Acciones de la autoridad

A la vez, dijo que la comunicación con el presidente Donald Trump se mantiene abierta dentro de las negociaciones vinculadas al T-MEC. La próxima semana, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para seguir con los trabajos y negociaciones en materia comercial, como parte del acuerdo trilateral.

Además, ya está en Estados Unidos un equipo mexicano, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para dar seguimiento a otros temas como los compromisos en materia de seguridad, que también forma parte del entendimiento entre ambos países.

Detalles confirmados

Señaló que en las reuniones también participan representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de fortalecer la cooperación y garantizar que avancen los acuerdos en seguridad y comercio.