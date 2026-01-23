TOLUCA, Estado de México (AP) — Tras varios días de intensa búsqueda y movilización en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la localización con vida de Lidya, una mujer que había sido reportada como desaparecida por sus familiares. Sin embargo, el caso ha tomado un giro inesperado luego de que las autoridades informaran que, tras las revisiones médicas de ley, no se encontraron datos que confirmen un embarazo reciente, contradiciendo la versión inicial de la familia.

Lidya fue ubicada en buen estado de salud, pero el hallazgo ha desatado un debate sobre las circunstancias de su ausencia y la veracidad de la información proporcionada durante la emergencia.

Las inconsistencias del caso

La ficha de búsqueda se había viralizado bajo la premisa de que la joven se encontraba en un avanzado estado de gestación, lo que aumentó la urgencia de las autoridades y de los colectivos de búsqueda. Tras su localización:

Examen médico: La Fiscalía mexiquense detalló que los peritos médicos realizaron las pruebas correspondientes, las cuales arrojaron resultados negativos a un estado de gravidéz actual o reciente.

Declaración inicial: Familiares habían sostenido que Lidya desapareció cuando supuestamente se dirigía a una revisión médica relacionada con su embarazo.

Situación jurídica: Las autoridades investigan ahora si hubo una ausencia voluntaria o si la joven fue víctima de algún delito que explique la confusión sobre su estado de salud.

Reacción social y seguridad en el Edomex

El caso ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos celebran que Lidya esté a salvo, otros cuestionan el uso de recursos públicos en casos donde la información clave resulta ser inexacta. Este evento ocurre en un contexto de alta sensibilidad en la entidad, que sigue enfrentando retos significativos en materia de desapariciones y violencia de género.

Un inicio de año complejo en México

La localización de Lidya coincide con una semana saturada de noticias de alto impacto en el país:

La FGJEM reiteró que continuará con las entrevistas correspondientes para cerrar la carpeta de investigación y determinar si existió alguna coacción o factor externo que motivara su desaparición.