Alejandro Moreno niega haber huido del país

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, desmintió que este hubiera huido del país, esto después de que se supo que el dirigente del tricolor salió a Europa, esto con la intención de reunirse con políticos europeos.

“Claro que no huí de México, primero muerto antes que echarme para atrás. Lo que quiere el gobierno de Morena es que me doble y me calle”, dijo el priista en entrevista con Radio Fórmula.

En la entrevista con Radio Fórmula, Alito, aseguro que está siendo perseguido por parte del gobierno federal, esto debido a que el partido que comanda voto en contra de la reformas propuestas por el partido oficialista.

“No me van a asustar, no me van a echar para atrás, vamos a defender a las y los mexicanos. Estaré de regreso la siguiente semana porque tengo una agenda importante (...)”, indicó en la entrevista.