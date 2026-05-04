Sismo sacude a la CDMX y falla alerta en celulares por mantenimiento del sistema

Un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, se registró la mañana de este lunes a las 9:19 horas, provocando que se activaran los altavoces de alerta sísmica en la Ciudad de México. Sin embargo, la notificación conocida como "Alerta Presidencial", que se emite a través de teléfonos celulares, no fue recibida por la población.

De acuerdo con información oficial, el movimiento telúrico —cuya magnitud preliminar había sido reportada como 6 por el Servicio Sismológico Nacional— ocurrió dos días antes del Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el próximo miércoles.

Acciones de la autoridad

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que hasta las 9:28 horas no se tenían reportes de daños ni víctimas derivadas del sismo.

Respecto a la ausencia de la alerta en dispositivos móviles, la Agencia de Transformación Digital explicó que la plataforma se encontraba en un proceso de mantenimiento breve, como parte de los preparativos para el simulacro nacional. Posteriormente, la dependencia indicó que el sistema ya había sido restablecido y operaba con normalidad.

Detalles confirmados

En la capital del país, la jefa de Gobierno Clara Brugada señaló que se realizaron revisiones en las 16 alcaldías para descartar afectaciones, sin que hasta el momento se reportaran incidentes.

El evento sísmico, aunque sin consecuencias graves, puso a prueba los sistemas de alerta en un contexto previo a un ejercicio nacional clave de prevención.