Alerta de la SRE por Huracán Melissa en Jamaica

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió una alerta de emergencia dirigida a los ciudadanos mexicanos que residen o se encuentran de visita en Jamaica, instándolos a tomar precauciones extremas ante la amenaza del Huracán Melissa. El ciclón tropical representa un riesgo significativo para la isla caribeña, con pronósticos de fuertes vientos, intensas lluvias e inundaciones costeras.

La Cancillería mexicana, a través de su Embajada en Jamaica, activó sus protocolos de protección consular y pidió a la comunidad mexicana seguir de cerca los avisos emitidos por las autoridades locales de gestión de desastres.

Medidas de Seguridad Prioritarias

El llamado de la SRE enfatiza la importancia de la prevención y la seguridad personal. Entre las principales recomendaciones para los mexicanos en la zona afectada por el Huracán Melissa se encuentran:

Identificar Refugios Seguros: Localizar los albergues designados por el gobierno de Jamaica y considerar trasladarse a ellos si la vivienda no ofrece garantías de seguridad.

Asegurar Propiedades: Proteger ventanas, puertas y objetos que puedan ser lanzados por los vientos huracanados.

Almacenar Víveres y Agua: Contar con un suministro suficiente de alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos esenciales y un kit de emergencia.

Mantener la Comunicación: Tener cargados los dispositivos electrónicos y seguir las actualizaciones de medios de comunicación y autoridades locales.

Asimismo, la Embajada de México en Jamaica ha puesto a disposición líneas de contacto de emergencia para que los ciudadanos mexicanos puedan registrar su ubicación y solicitar asistencia en caso de ser necesario.

La situación del Huracán Melissa se monitorea constantemente, y la SRE se mantiene en coordinación con las autoridades jamaiquinas para brindar apoyo a los connacionales que lo requieran.