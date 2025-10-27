Depósito de 1900 pesos a estudiantes: Beca Benito Juárez

Beca Benito Juárez... ¿Qué apellidos reciben los mil 900 pesos el 27 de octubre, según el calendario?

La Beca Benito Juárez es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, orientado a apoyar a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas. Con un depósito bimestral de mil 900 pesos, busca garantizar que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios de bachillerato y preparatoria, cubriendo gastos de materiales, transporte, alimentos y otros insumos necesarios para su desarrollo académico.

El programa es coordinado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, y su principal objetivo es combatir la deserción escolar en este nivel educativo, incentivando que los jóvenes concluyan esta etapa para poder acceder a la educación superior.

Recuerda que la entrega del dinero se realiza de forma escalonada, según la inicial del primer apellido de la o el beneficiario.

CALENDARIO DE PAGOS DE OCTUBRE 2025

El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez para el día 27 de octubre de 2025 se organiza de la siguiente manera:

· Lunes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Este calendario garantiza que todos los beneficiarios tengan acceso al depósito de mil 900 pesos en sus tarjetas, y permite a las familias planificar el uso de este recurso para cubrir gastos escolares y personales.