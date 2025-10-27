NASA en Alerta por Cometa 3I/ATLAS con Comportamiento Errático

¿Se aproxima Nave Extraterrestre a la Tierra?... activan plan de 'Defensa Planetaria' por 3I/ATLAS; tiene comportamiento errático. Científicos estudian el cometa 3I/ATLAS, que podría ser una nave interestelar. La NASA activa una defensa planetaria ante su acercamiento a la Tierra. Conoce las teorías, características y curiosidades sobre este visitante cósmico.

El cometa 3I/ATLAS, descubierto en julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Chile, ha encendido las alarmas en la comunidad científica. Aunque inicialmente se aseguró que no representaba una amenaza para la Tierra, su comportamiento errático y su composición inusual han llevado a la NASA y a la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) a incluirlo en su lista de cuerpos celestes potencialmente peligrosos. El organismo anunció la puesta en marcha de una campaña de observación y monitoreo que durará del 29 de octubre de 2025 al 27 de enero de 2026, periodo en el que el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol. El objetivo es recopilar datos precisos que permitan determinar la verdadera naturaleza del objeto, cuya trayectoria hiperbólica ha despertado las teorías más audaces.

Según reportes del New York Post y publicaciones científicas recientes, el cometa 3I/ATLAS presenta características anómalas que no corresponden a un cuerpo natural. Entre ellas destacan:

· Una anticola, un fenómeno en el que un chorro de partículas apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él.

· Una composición química extraña, con liberación de níquel a razón de cuatro gramos por segundo y sin rastros de hierro.

· Una trayectoria irregular, con aceleraciones no gravitacionales que lo acercarán sospechosamente a Júpiter, Venus y Marte

.· Un tamaño excepcionalmente grande en comparación con otros cometas conocidos.

Estas características llevaron al astrofísico de Harvard Avi Loeb a sugerir que podría tratarse de una nave nodriza interestelar, capaz de liberar pequeñas sondas de exploración. En su blog en Medium, Loeb afirmó que si el objeto es artificial, continuará su curso fuera del Sistema Solar una vez complete su recorrido cercano al Sol.