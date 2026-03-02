Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc celebran su boda en Mónaco

El piloto de F1 Charles Leclerc contrae matrimonio con Alexandra Saint Mleux en Mónaco

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casaron en Mónaco antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1; planean gran celebración en 2027.

El piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, sorprendió al casarse con la influencer Alexandra Saint Mleux en Mónaco, apenas una semana antes del inicio de la temporada 2026.

La pareja celebró su boda civil en secreto, revelando detalles solo después de que circularon imágenes del evento.

Alexandra Saint Mleux lució un vestido blanco diseñado por Paolo Sebastian, acompañado de joyas de Graff, mientras que Leclerc optó por un traje beige sencillo.

Charles Leclerc apenas una semana antes había participado en los test de pretemporada de Bahréin y se preparaba para el inicio del Gran Premio de Australia, el cuál está programado para el domingo 8 de marzo, por lo que resultó inesperado el festejo de su boda.

Alexandra Saint Mleux vistió un vestido blanco con los hombros descubiertos y con detalles bordados, el cuál fue diseñado por Paolo Sebastian, complementado con joyas de diamantes de la firma Graff.

La pareja planea una gran celebración de su matrimonio en 2027, tras su boda civil en Mónaco.

La pareja ha expresado su intención de realizar una gran celebración para conmemorar su unión en 2027, lo que ha generado expectativas entre sus seguidores y fanáticos de la Fórmula 1.