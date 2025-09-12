Alicia Matías Teodoro, Símbolo de Valentía, Fallece en CDMX

La Ciudad de México está de luto por la muerte de Alicia Matías Teodoro, la mujer de 49 años que se convirtió en un símbolo de valentía tras la explosión en el Puente de la Concordia. Su fallecimiento, ocurrido la noche del 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, eleva a 11 el número de víctimas de esta tragedia.

Alicia, quien trabajaba como supervisora de transporte público en el lugar del accidente, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo mientras protegía a su nieta. La imagen desgarradora de ella, con el cuerpo gravemente herido, caminando junto a un oficial que sostenía a la pequeña, conmovió a todo el país y evidenció su profundo acto de amor.

A pesar de que el jueves 11 de septiembre circularon rumores sobre su muerte, los cuales fueron desmentidos por su familia y por la Secretaría de Salud de la CDMX, su estado de salud era extremadamente delicado. Lamentablemente, su lucha por la vida terminó la noche siguiente.

La Secretaría de Salud de la capital también ha confirmado el deceso de otras diez personas en el accidente de la Calzada Ignacio Zaragoza. Sus nombres son:

Ana Daniela Barragán Ramírez

Misael Cano Rodríguez

Irving Uriel Carrillo Reyes

Carlos Iván Contreras Salinas

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Eduardo Noé García Morales

Juan Antonio Hernández Betancourt

Jorge Islas Flores

Juan Carlos Sánchez Blas

José Armando Antillón Crescencio

Hasta el momento, 22 personas han sido dadas de alta, mientras que 54 continúan hospitalizadas.