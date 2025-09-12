Tragedia en Iztapalapa: peritaje confirma explosión de gasoducto

FGJ-CDMX descarta que pipa de gas volcó por bache; explosión fue provocada tras choque con objeto sólido en Iztapalapa

La Fiscalía capitalina informó que los peritajes revelaron que el tanque se rompió en un casquete debido a un impacto con un objeto sólido; hasta ahora suman diez personas fallecidas por la tragedia ocurrida en el Puente de La Concordia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) descartó que la explosión y posterior incendio de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, se haya originado a causa de un bache en el asfalto.

De acuerdo con los dictámenes periciales preliminares, el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre fue consecuencia de la ruptura del tanque de gas en uno de sus casquetes, tras un choque con un objeto sólido, lo que ocasionó la fuga de combustible y su inmediata ignición.

Dictamen pericial de la FGJ

En un comunicado, la Fiscalía explicó:

"De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno".

Las autoridades precisaron que en la zona del siniestro no se localizó ningún bache ni daños en el pavimento, lo que se corroboró con la fijación de imágenes tomadas por los equipos de criminalística y fotografía forense.

En la investigación participan peritos especializados en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, así como en video y fotografía, quienes continúan recabando evidencias para esclarecer el origen exacto del accidente.

Atención a víctimas y familiares

La FGJ-CDMX informó además que mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar del accidente y en los hospitales donde fueron trasladadas las personas heridas.

Dichos equipos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), brindan contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social a familiares de las víctimas mortales y a quienes resultaron lesionados.

Víctimas mortales confirmadas

El Gobierno de la Ciudad de México actualizó este 12 de septiembre la cifra oficial de fallecidos, que ascendió a diez personas.

La secretaria de Salud local, Nadine Gasman, informó que inicialmente se había confirmado la muerte de ocho personas (siete hombres y una mujer), pero en las horas siguientes se notificó el deceso de dos víctimas más.

La lista de personas fallecidas confirmadas hasta ahora es la siguiente:

Juan Carlos Sánchez Blas

Carlos Iván Contreras Salinas

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Eduardo Noe García Morales

Juan Antonio Hernández Betancourt

Irving Uriel Carrillo Reyes

Miguel Cano Rodríguez

Ana Daniela Barragán Ramírez

Jorge Islas Flores

José Armando Antillón Crescencio

Contexto del accidente

La tragedia ocurrió el miércoles 10 de septiembre cuando la pipa de gas circulaba por el Puente de La Concordia, en la zona limítrofe de Iztapalapa con el Estado de México. Tras el impacto y la ruptura del tanque, se generó una fuerte explosión que dejó múltiples vehículos calcinados y afectaciones en la infraestructura urbana.

Los primeros reportes ciudadanos atribuyeron el accidente a un supuesto bache en la vialidad, sin embargo, las investigaciones periciales han desmentido esa versión.

Próximos pasos en la investigación

La Fiscalía capitalina aseguró que continuará con los dictámenes técnicos para precisar las condiciones mecánicas de la unidad, las posibles responsabilidades de la empresa propietaria de la pipa y la cadena de hechos que llevaron a la tragedia.

Además, se mantiene la colaboración con autoridades de protección civil, bomberos y seguridad vial para determinar medidas preventivas que eviten que hechos de esta magnitud se repitan.