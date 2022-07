Amenaza AMLO con salirse del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia de prensa Mañanera, que México está contemplando salir del del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), pese a que este acuerdo le permite al país sostener relaciones comerciales cel mercado más importante del mundo.

En los últimos días, ha surgido una controversia por las peticiones de la realización de una consulta de Estados Unidos y Canadá para revisar si la política energética de México se apega o no al texto del Tratado México Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Cuestionado sobre la posibilidad de salirse de este importante acuerdo comercial, el presidente en su conferencia de prensa Mañanera, aseguró que, para él, lo más importante es que se respete la soberanía de nuestro país.

"Aun tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado, nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tiene razón, aun cuando tengan muchos lambiscones y vendepatria que les aplauden en nuestro país", aseguró categórico López Obrador.

Evidentemente molesto López Obrador, señaló que está analizando enviarle una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le explicará los pormenores del capítulo 8 del acuerdo comercial en la que acusará a los negociadores del T-MEC intentan violar la soberanía de México.

"Estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Estoy con ganas de enviarle una carta para decirlo, "oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho y le creo que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y porque usted respeta nuestra soberanía""

Señaló que en está misiva le pedirá al presidente de los Estados Unidos, que "nos ayude a aclarar de que se trata" puntualizó López Obrador.

Tras darle lectura al capítulo 8 del T-MEC que firmaron y aprobaron los tres países en el que se reconoce el derecho de México de sus hidrocarburos, AMLO cuestiono "¿No es un hidrocarburo el gas, el petróleo?".

Pese a sus contundentes declaraciones, el presidente al finalizar su Mañanera, dijo que tiene que cuidar mucho sus palabras, reiterando que respeta mucho a Joe Biden y al gobierno de los Estados Unidos, y aseguro: "No va a haber ruptura, no solo porque tenemos la razón, no nos conviene. No solo es México, no le conviene a los Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes".