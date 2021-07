AMLO admite existir diferencias con gobierno de España

Durante la mañanera del miércoles 14 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que existen diferencias con el gobierno de España.

Diferencias que surgen a raíz de que el gobierno de España, no quisiera disculparse por la conquista de México - Tenochtitlan.

Así como el hecho de que las empresas españolas "se dedicaron a saquear" el territorio mexicano durante los últimos años.

Motivo por el que el presidente AMLO reconoce que existen diferencias con el gobierno de España y con la cúpula empresarial española.

AMLO solicita a España que pida perdón a México por la conquista de Tenochtitlan

En marzo de 2019, el presidente AMLO envió una carta al rey de España Felipe VI y al papa Francisco solicitando que se disculparan con los indígenas por la conquista de México.

Petición que no fue atendida por el gobierno de España e incluso el documento fue filtrado a la prensa, lo que ocasionó ataques al gobierno de México.

Este miércoles 14 de julio, el presidente AMLO acuso de nueva cuenta que las autoridades españolas no solo no tuvieron "la delicadeza de no responder su carta" sino que también fue filtrada a la prensa.

AMLO solicita al gobierno de España disculpas a México por excesos y autoritarismo

El presidente AMLO revelo el contenido de la carta enviada al rey de España Felipe VI y al papa Francisco.

Donde se solicita al gobierno de España que pida perdón a México por los abusos de corrupción por parte de empresas españolas.

Empresas que vieron a México como tierra de conquista y se dedicaban a saquear y robar con el apoyo de las autoridades.

AMLO subrayo que las empresas españolas tienen que entender que hay una nueva realidad en México y ya no se permite robar.

Además, el gobierno del presidente AMLO también planteo que son tiempos de reconciliación para ver hacia el futuro.

Argumentando que no solo se condena el autoritarismo, el robo, el saqueo a México, sino también reconociendo lo que se aportó de España a nuestro país.