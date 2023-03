AMLO advierte que no permitirá intervención americana contra el narcotráfico

En su tradicional conferencia matutina, el presidente de la republica, Andrés Manuel López Obrador, le advirtió a congresistas americanos de que no permitirá la presencia de las fuerzas armadas americanas en territorio mexicano.

"De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga como un gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio", detalló el mandatario.

Además de advertir que no cooperaria con los Estados Unidos en materia de seguridad, AMLO advirtió que de continuar, su gobierno lanzara propaganda para que no mexicoamericanos no voten por el partido republicano.

"Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto", advirtió López Obrador.

Congresistas republicanos han propuesto ante el Congreso de los Estados Unidos declarar a los carteles mexicanos como terroristas, lo cual, daría facultades a Estados Unidos para combatir a los mismos.