Periodista Esaú Zavaleta denuncia abusos en Oaxaca

Periodista es detenido y encarcelado por autoridades comunitarias en Oaxaca; presenta denuncia ante la FGR

San Pedro Huamelula, Oaxaca — El periodista Esaú Zavaleta denunció haber sido detenido, amenazado y encarcelado arbitrariamente por autoridades locales del municipio de San Pedro Huamelula, en la región costera de Oaxaca, mientras cubría una protesta ciudadana.

Zavaleta relató que fue invitado por habitantes de Playa Grande, agencia municipal de la localidad, para documentar una denuncia sobre la intención de talar un árbol en peligro de extinción. Sin embargo, al llegar a una asamblea comunitaria, fue interceptado por los "topiles" (policías comunitarios), quienes lo sometieron y encerraron en la cárcel de la comunidad.

"Me privaron de la libertad, me coartaron la libertad de expresión como periodista, me amenazaron y me mantuvieron retenido en la cárcel de la agencia municipal", declaró el comunicador.

Acusaciones directas contra autoridades locales

Zavaleta responsabilizó públicamente a la agente municipal de Playa Grande, a quien acusó de ordenar su detención, y también a los topiles que ejecutaron la acción. Según su testimonio, dentro de la cárcel también fue testigo de intimidaciones contra Deysi Abigail, la joven dueña del predio donde se ubica el árbol en riesgo, quien fue presionada para disculparse ante los presentes, entre burlas y amenazas.

"Tengo grabaciones que demuestran que no me comporté de forma indebida. Aun así, justificaron mi detención diciendo que fui grosero. Esa acusación es falsa y tengo evidencia de cómo me trataron".

Zavaleta señaló que durante todo el incidente estuvo presente el presidente municipal de San Pedro Huamelula, Daniel Gutiérrez Peña, quien, pese a ser testigo, no hizo nada para impedir la agresión ni defendió su derecho a informar.

"Le dije directamente que estaban violando mi libertad de expresión. No respondió nada. Uno de los topiles incluso dijo: ´Aquí encerramos hasta al presidente municipal si queremos´".

Ya en libertad, presenta denuncia ante la FGR

El caso fue difundido por medios locales y organizaciones de prensa, lo que llevó a la liberación del periodista horas más tarde. Posteriormente, Esaú Zavaleta presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por privación ilegal de la libertad, amenazas y violaciones a su ejercicio periodístico.

Este incidente se suma a una preocupante serie de agresiones contra la prensa en México, donde comunidades o autoridades locales muchas veces actúan fuera del marco legal, afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.

"No se puede permitir que en nombre de usos y costumbres se violenten los derechos humanos y se agreda a quienes ejercen el periodismo. Que este caso no quede impune", sentenció el periodista tras presentar su denuncia.