AMLO afirma no estar de acuerdo en regular precios de vacuna contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no estar de acuerdo en la regulación de precios de las vacunas contra Covid-19 que entrarán al mercado próximamente.

No estoy muy de acuerdo en regular precios, porque hay vacunas. Yo me vacuné hace como un mes, me puse las dos, de covid y de la influenza y muy bien, ni siquiera tuve reacción", dijo.

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la entrada de las vacunas contra Covid-19 de las farmacéuticas Moderna y Pfizer.

El precio al que serán vendidas en el País aún se desconoce con precisión, pero el director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura adelantó hace unas semanas que podría llegar a los 5 mil pesos.

Nosotros somos partidarios de que medicamentos para atender a pacientes para salvar vidas no deben de ser limitados, controlados, pues son como los alimentos, son productos estratégicos", dijo el mandatario.

López Obrador afirmó que su gobierno no puede impedir que se introduzcan vacunas contra Covid en el País.

O cualquier otra enfermedad, el que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias lo puede hacer. Solo que ahora el estado garantiza estas vacunas y el que quiera comprarlas las puede comprar, está en libertad", indicó.

El Presidente agregó que hay libertad para comprar la vacuna para el "que no quiera depender del Estado porque le caiga mal el Presidente o porque tenga dinero o porque cree que son de más calidad".