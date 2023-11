AMLO afirma que con hoy serán tres visitas suyas a Acapulco

En tres ocasiones, con la prevista para esta tarde, ha visitado Acapulco después del paso del huracán "Otis" por el puerto, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario reiteró que hoy a las cuatro de la tarde sostendrá una reunión para evaluar el Plan de Reconstrucción de Acapulco en el puerto.

Ya hemos estado con la visita de hoy en tres ocasiones en Acapulco y lo digo porque los adversarios, politiqueros, han sostenido de que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí, todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de los que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción", explicó.

López Obrador criticó a sus adversarios por afirmar que no ha visitado el puerto y utilizar la tragedia.

Tengo que decirle a la gente de que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros...los que están en campaña, los que quieren regresar por sus fueros, los corruptos, los de la mafia del poder, los conservadores que no se cansaron de robar, no tienen llenadera y quieren seguir medrando, lucrando, robando mientras la mayoría del pueblo de México vive en la pobreza", dijo.

El Presidente adelantó que mañana a las 10 y media de la mañana sostendrá una reunión en Palacio Nacional con empresarios hoteleros y de turismo.

"Mañana tenemos una reunión con empresarios de turismo para avanzar en el programa que tenemos que tener funcionando cuando menos 35 hoteles para marzo o abril del año próximo", dijo.