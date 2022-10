AMLO asegura que aún existe la corrupción en su sexenio; Pero menor a otros mandatos

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que el principal problema de México es la corrupción, señalando aseguro que en su mandato aun existe, pero ta no es tan grave como en pasados sexenios.

"Estoy convencido que el principal problema de México era la corrupción y sí continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por completo al saqueo".

El mandatario aseguró que el delito de corrupción durante su mandato es más severo y con peores consecuencias en el marco legal.

"Ya la corrupción es delito grave, ya no se condonan impuestos. Estamos hablando de 200-300 mil millones de pesos en condonaciones, los de arriba no pagaban impuestos, las grandes empresas, los bancos. Y si pagaban, se los devolvía. Todo eso ya no existe. Ya no hay los jugosos contratos que se entregaban a empresas o proveedores".