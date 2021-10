AMLO busca enviar carta a la OMS para "apurar" autorización de las vacunas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante la ineficiencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), contempla enviarles una carta para ´apurar´ el proceso de autorización de las vacunas contra COVID-19.

"Es con todo respeto una ineficiencia, ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta. Le pedí a Hugo (López-Gatell) que me elaborara un formato de carta, creo que el día de hoy me van a entregar el formato y voy a firmarla para que formalmente se solicite a la OMS que apruebe (la vacunas)", dijo en la ´mañanera´.

El pasado 13 de octubre, el titular del Ejecutivo dijo en su conferencia de Palacio Nacional que hay vacunas que todavía no tienen autorización de dicha organización y ese trámite ya lleva mucho tiempo en proceso.

Además enfatizó que no hay evidencia de que perjudiquen la salud de las personas. Desde ese día, López Obrador no ha tenido una respuesta al respecto.

"Entonces sí esperamos que pronto resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas y llevan ya muchísimo tiempo con esto", sostuvo.