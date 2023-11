AMLO condena que Twitter borrara la cuenta de Vicente Fox

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Obrador afirmó estar en contra de la suspensión de la cuenta de Twitter del expresidente Vicente Fox, esto después de que el polémico ex mandatario insultar a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García.

AMLO señaló estar en contra de la censura, sin impartan a quien se esté afectado, por lo que recordó cuando este se opuso a que suspendieran la cuenta del ex presidente Donald Trump.

"No, no, está mal no deben de cerrarla. Yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir, y más cuando se trata de la libertad de expresión", indicó.

"Cuando cerraron la cuenta del presidente trump me opuse, y aquí lo manifesté, y no solo eso, cuando en Twitter el nuevo dueño, Elon Musk, llevó a cabo una consulta para ver si le devolvían la cuenta a Donald Trump, voté a favor de que le regresaran su cuenta, y lo dejo en mi red de manifiesto. Prohibido, prohibir", argumentó.

La cuenta de X de Vicente Fox fue eliminada tras sus comentarios a Mariana Rodríguez, los cuales fueron considerados como como violencia de género.