AMLO confirma desaparición de agentes de la FGR que investigaban el Caso Ayotzinapa

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador, confirmó que dos agentes de la Fiscalía General de la República, que investigaban el Caso Ayotzinapa desaparecieron este pasado domingo.

El mandatario afirmó que las autoridades ya están investigando el último paradero de los agentes y se iniciara la búsqueda de los agentes que investigaban la desaparición de 43 normalistas que ocurrió el pasado 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

"Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General de la República, que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, y desaparecieron", comentó el jefe de Estado.

"Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren con los jóvenes y están obstaculizando. Saben que estamos trabajando, vamos avanzando y quieren impedir que sigamos adelante. No lo van a lograr", expuso el presidente.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, entidad donde fueron vistos por última vez el domingo 10 de marzo en Cuernavaca. Se trata de una mujer que responde al nombre de Suay Kassandra Domínguez Pastrana y un hombre cuyo nombre es Enrique Linares Ríos.