AMLO confirmo que no va a la Cumbre de las Américas por solidaridad con dictaduras

Durante la mañanera del día de hoy, el presiente, Andrés Manuel López Obrador, anuncio que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba no fueron invitadas.

"No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no; la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso?" anuncio.

"¿Quiénes somos nosotros para llamar ´matones, torturadores, represores´ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?", reprochó.

De esa manera, AMLO hizo otro llamado a su homólogo estadunidense para reconsiderar la inclusión de todas las naciones que conforman el continente americano.

"Decirle que así como va a tener esa oposición, también, si toma una decisión de invitar a todos los pueblos de América Latina, van a saber reconocerlo porque se abre una etapa nueva para el diálogo y el entendimiento".

Nicaragua, Venezuela y Cuba son países que se han caracterizado por su alta inestabilidad en la garantía de los derechos humanos, así como una limitante en las libertades de prensa y democracia, como el caso mas reciente de Nicaragua, en la cual, el dictador Ortega, metió en prisión a toda la oposición y cerro 35 ONG dedicadas a salvaguardar la libertad de prensa y las libertades democráticas.