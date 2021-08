AMLO dedica canción de Juan Gabriel a dueños de medios de información

En una nueva ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió una canción durante su mañanera, en esta ocasión de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

Durante su conferencia mañanera en Ciudad Juárez, el presidente AMLO le dedicó una canción de Juan Gabriel a los dueños de los medios de información.

"A propósito, mi gran amigo, que lo conocí, además, genial... Juan Gabriel. Aquí se crió, aquí se formó. Vamos a recordarlo... exactamente en el "no, no no". Me gusta mucho... canta con Rocío Dúrcal. Ponla para recordarlo y para mandarle un mensaje a los dueños de medios de información".

AMLO

AMLO pidió reproducir la canción "Déjame vivir" interpretada por Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

Como parte de la letra de la canción de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal está:

"Te pido por favor

De la manera más atenta que

Me dejes en paz

De ti no quiero ya jamás saber

Así es que déjame y vete ya"

FRAGMENTO DE LA CANCIÓN "DÉJAME VIVIR" DE JUAN GABRIEL

AMLO recuerda anécdota con Juan Gabriel

El presidente AMLO recordó que a Juan Gabriel le gustaba convivir con la gente y relató una anécdota cuando lo invitó a cantar al Zócalo de la CDMX mientras era Jefe de Gobierno.

En este sentido, López Obrador sostuvo que en aquella ocasión, Juan Gabriel no quiso dejar de cantar hasta que llegara él, entonces Jefe de Gobierno.

"Un gran compositor, surgió del pueblo. Todo lo que escribía, lo que componía tenía que ver con el pueblo. Le gustaba mucho la gente. Yo era Jefe de Gobierno, lo invitamos al Zócalo para que cantara y estuvo toda la noche y dijo: ´no me voy a ir hasta que llegue el Jefe de Gobierno´ y yo llegaba como a las 6 a. m."

AMLO

López Obrador dijo que Juan Gabriel era un gran compositor de la talla de José Alfredo Jiménez y Armando Manzanero.

Mientras se reproducía la canción, algunos reporteros grababan con su celular el momento, otros sólo veían el vídeo.

Tras finalizar la canción, AMLO comenzó a aplaudir y fue secundado por algunos de los presentes.

Esta canción de Juan Gabriel se suma al repertorio musical transmitido por AMLO en la mañanera.

Cabe recordar que la semana pasada pidió poner la canción de "Recuerdos de Borinquen" interpretada por Marco Antonio Muñiz.