AMLO descarta investigación contra normalistas que atacaron Palacio Nacional

En la conferencia matutina del dia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este solicitó a la Fiscalía General de la República que no investigará a los responsables que el dia de ayer, derribaron la puerta de Palacio Nacional.

"¿Ayer no hubo detenidos por esta irrupción?", se le cuestionó. "No, ni va a haber. Yo le pedí de manera respetuosa a la FGR que no se haga ninguna investigación. Es que eso es lo que quieren ellos", declaró.

A pesar de las declaraciones del mandatario, este puso en duda que los manifestantes del dia de ayer realmente sean estudiantes normalistas, apuntando los tenis que os encapuchados usaban.

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta de Palacio Nacional.

Ya se les acabó la luna de miel con este gobierno que sólo lucró con lo sucedido en 2014.

Este es un claro reflejo del fracaso y promesas incumplidas de AMLO y MORENA.

pic.twitter.com/pY4GzFYyuj — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) March 6, 2024

"Hay bastantes imágenes. No sé si sea cierto, pero ayer estaba viendo unas fotos, de los estudiantes, que no se si sean realmente estudiantes, pero todos con tenis nuevecitos. Quiero saber quién pompo, ahí vamos a ir conociendo la verdad", señaló.

Por otra parte, el mandatario señaló que la reparación de la puerta de Palacio Nacional se hará con fondos donados por funcionarios, que según AMLO, sera voluntario.