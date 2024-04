AMLO dice que puede ser "montaje" encapuchados que detuvieron a Sheinbaum

Los encapuchados que detuvieron a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, ayer en Chiapas, pueden ser un montaje o propaganda, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sí es muy probable que sea un montaje, ¿por qué encapuchados?, ¿para que se van a encapuchar?. Además dicen que es pacífico, pues si es pacífico, a todos los que andamos por los caminos de México nos paran la gente y nos entregan sus escritos, incluso se quejan pero sin taparse la cara", dijo.

Ayer en Motozintla, Chiapas, un grupo de hombres encapuchados detuvo el vehículo en donde se trasladaba la candidata como parte de su gira y le hizo una serie de peticiones.

López Obrador destacó que sea Latinus el medio que grabó y estaba en el lugar cuando Sheinbaum fue interceptada.

Fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, el carro, donde se trasladaba Claudia, grabando; ya cuando pasan esas cosas por la experiencia que nosotros tenemos ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda", indicó.

El Presidente destacó la presencia de Latinus, un medio "de (Carlos) Loret de Mola, que está en contra de nosotros".

Y uno de los últimos montajes que hizo Loret de Mola fue entrevistar a un encapuchado, dirigente de un grupo de la delincuencia en Guerrero, lo entrevistó, quien le facilitó la llegada al dirigente de ese grupo, porque lo hizo para hablar mal de mí en el contexto, en el marco de la campaña de presidente narcotraficante", añadió.

López Obrador calificó de "extraño" el suceso y negó que el equipo de Claudia Sheinbaum estuviera armado.

Me dicen que el Reforma publicó que estaban armados los de la comitiva de Claudia, me informaron que no estaban armados, es propaganda, lo más probable que sea propaganda", indicó.